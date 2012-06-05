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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 12:03 BJT

〔东京汇市〕欧元继续反弹,空头在G7会议前削减仓位

* 欧元兑美元触及一周高位,高于转换线

* 若G7会议未出台具体措施,欧元反弹或将失去动能

* 部分人士猜测欧洲央行或在周三采取行动

* 亚洲交易商关注澳洲央行动向

路透东京6月5日电---欧元周二续涨至一周高位,因在七国集团(G7)财经首脑电话会议举行前,部分欧元空方削减其庞大的空头仓位.

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