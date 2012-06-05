〔中国数据〕5月汇丰服务业PMI续升至19个月新高,或舒缓"稳增长"压力(更新版)

(新增分析师评论和分项数据)

* 5月服务业PMI创19个月新高,至54.7

* 新业务指数创下2010年10月以来的新高

* 料为"稳增长"释放部分压力

路透北京6月5日电--汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)指数创下19个月新高,显示服务业经营活动明显扩张.这与上周公布的制造业数据低迷形成鲜明对比,料将部分舒缓对经济增速急剧下滑的忧虑.

英国市场调研公司Markit公布数据显示,汇丰中国5月服务业经营活动指数从4月的54.1升至54.7.其中新订单增速显着,为2010年10月以来最快.

"由于新增业务的持续好转,服务业的增长在5月再次回升.这有助于缓解对增长急剧下滑的担忧,"汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主席屈宏斌称.

屈宏斌表示,展望未来,预计更有力的稳增长政策组合拳将会陆续落实起效,从而促进服务业及其相关就业的增长.

本月初公布的5月汇丰中国制造业PMI终值48.4,为连续第7个月低于荣枯分水岭.在制造业陷入低迷之际,服务业活动保持扩张,显示中国经济调整结构正在显奏.

"受访企业提到新产品开发、客户需求转强和促销成功等促进增长的因素."报告称,还有不少受访企业提到促销活动的成功.

其他分项指数亦显示经济走好迹象,包括5月服务业用工环比仍轻微增长,服务业积压工作量仍连续第四个月趋降,服务业企业亦连续第二个月调低平均收费价格.

需要引起关注的是,中国服务业的投入成本环比继续上扬,平均成本涨幅明显.受访企业表示,劳动力相关成本上涨是导致月内成本上升的主因.

报告并显示,5月份服务业界对于未来一年的经营前景保持乐观,而且信心度强劲,仅略低于创下一年新高的4月份.调查显示,业界的乐观心态与新业务预增,以及经济状况预期好转有关.还有企业预计业务扩张计划将在未来一年带来增长动力.

中国国家统计局与中国物流与采购联合会(CFLP)周日公布,中国5月非制造业商务活动指数为55.2%,比上月继续小幅回落0.9个百分点.该指数与汇丰PMI的差距,源于调查样本及计算方法的差异.(完)