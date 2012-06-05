〔新债招标〕中国国开行续增发"福娃债"结果多低于预期,得益宽松资金面(更新版)

(新增细节及交易员评论)

* 五债增发第三批,中标收益率多低于预期

* 低廉资金创造套利空间,机构介入中短债积极

* 长债收益率跌势已深存反弹压力,机构谨慎对待

路透上海6月5日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二第三次增发五期"福娃债",中标收益率大多低于预期.资金成本稳定回落,投资者积极介入中短期新债,中标收益率低于二级水平.但对于经济走势的研判存在分歧,观望气氛下,长端品种中标收益率接近二级市场.

交易员指出,流动性宽裕已久,回购利率稳定下行已是共识,因存在套利空间,机构对中短期新债仍颇青睐.但由于欧债危机及国内出台降息政策的预期等利好因素已充分反映,长债收益率跌势阶段性见底,机构皆小心谨慎配置,以防收益率超跌反弹.

"现在的收益率已经蕴含了1-2次降息的预期了,所以中短期的(收益率)低和降息关系不大,主要是资金成本太低了,银行不可能把钱就那样放着,有套利空间的话总是要拿."北京一银行交易员称.

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘小幅上涨.相对于前期近乎泛滥的流动性,目前资金面保持宽裕,但利率仍有窄幅走升之势.而机构融出资金时也显得愈发谨慎.[ID:nSB1587872]

上海一券商交易员指出,一旦欧洲情况及中国经济较目前有所好转,由于久期较长,七年和10年期债券等首当其冲面临收益率上涨压力.鉴于国内经济数据即将陆续公布,希腊大选在即,不确定性增强,投资者对长债十分谨慎.

业内人士稍早透露,国开行此次增发的一、三、五年固息债中标(加权)收益率分别为2.6513%、3.3512%和3.6905%,总体低于预测均值.同时七、10年品种收益率分别为3.9490%和4.0649%,基本符合预期.

亚洲一位20国集团(G20)官员周二告诉路透,G20或敦促德国扩大财政支出,因G20目前考虑鼓励较强经济体重启刺激模式以支撑全球经济增长.[ID:nSB1587792]

国家统计局将于本周六(9日)公布5月工业品价格指数(PPI),居民消费价格指数(CPI)等重要经济数据.

中国证券报此前刊登发改委专家署名文章指出,短期内中国价格涨幅回落的态势不会改变,上半年仍将在下降通道内运行,全年物价涨幅将低于3.4%.不过,今年四季度CPI则可能有所反弹.[ID:nSB1584466]

本次三年期品种仍创出2.80倍的投标倍数,上述北京交易员认为,二级市场上一年、三年之间期限利差比较大,凸显出三年期品种的投资价值,亦吸引更多的资金参与投标.

据业内人士透露,上述五期债的投标倍数分别为1.73倍、2.80倍、2.22倍、1.52倍、2.11倍.

本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第三次增发债,此前两次中标收益率分别为:

5月8日招标,中标收益率分别为3.4236%、3.9007%、4.0981%、4.3192%和4.4327%.

5月22日招标,中标收益率分别为2.8618%、3.5003%、3.8156%、4.0001%和4.1117%.

一年期的120218券tCN120218=CFXS最新双边报价报在2.6977%/2.6970%;三年期120219tCN120219=CFXS报3.4300%/3.4005%;五年期120220tCN120220=CFXS报3.7368%/3.7368%;七年期120221tCN120221=CFXS报3.9500%/3.9106%;10年期120222tCN120222=CFXS报4.0741%/4.2931%.

本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第三次增发债.具体条款如下:

第18-22期增发债

---------------------------------------------------------

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 各不超过60亿元

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标时间 6月5日9:30-10:30(一、三、五年期)

6月5日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 6月7日

起息日 4月23日

分销期 6月6日-6月7日

上市日 一年期为6月11日;三至10年期为6月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------