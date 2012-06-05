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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 12:33 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升破99美元,因美元下滑且G7会议带来希望

路透新加坡6月5日电---布兰特油价周二连续第二日反弹,升至每桶99美元上方,因美元走软,且市场寄望全球主要经济体将采取新措施来遏制欧债危机.

0404GMT,7月布兰特合约LCOc1升0.37美元至每桶99.22美元,延续上日0.42美元的涨势.该合约价格周一短暂触及16个月低点95.63美元,随后反弹.

美国原油期货CLc1升0.65美元,报每桶84.63美元.

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