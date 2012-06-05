〔新闻稿〕澳洲央行决定降息25个基点至3.50%,自6月6日起生效

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透悉尼6月5日电---以下为澳洲央行周二月度货币政策会议后的新闻稿:
在今日会议中,货币政策委员会决定调降利率25个基点至3.50%,自2012年6月6日起生效.
全球经济在2011下半年呈现放缓之势,在2012年初几个月回温.但近期的指标显示欧洲可能进一步转弱,中国经济成长也略为趋缓.亚洲其他部分地区大多已走出去年的天灾效应并回升,但当前趋势仍旧不明,且可能受到中国经济成长放缓所拖累.美国持续以温和的速度增长.
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%