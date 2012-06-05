〔新闻稿〕澳洲央行决定降息25个基点至3.50%,自6月6日起生效

在今日会议中,货币政策委员会决定调降利率25个基点至3.50%,自2012年6月6日起生效.

全球经济在2011下半年呈现放缓之势,在2012年初几个月回温.但近期的指标显示欧洲可能进一步转弱,中国经济成长也略为趋缓.亚洲其他部分地区大多已走出去年的天灾效应并回升,但当前趋势仍旧不明,且可能受到中国经济成长放缓所拖累.美国持续以温和的速度增长.