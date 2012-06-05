〔澳新汇市〕澳元跳升,此前澳洲央行降息25个基点

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透东京6月5日---澳元AUD=D4周二亚洲盘中一度跳升至0.9790美元,此前澳洲央行调降指标利率25个基点至3.50%,符合略超过半数的分析师预期,降息的背景为澳洲国内通胀温和,且全球经济危险不断升高.
澳元兑美元之后在0.9756美元交投,日内上涨0.4%.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
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路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%