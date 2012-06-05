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货币新闻 | 2012年 6月 5日 星期二 12:51 BJT

〔澳新汇市〕澳元跳升,此前澳洲央行降息25个基点

路透东京6月5日---澳元AUD=D4周二亚洲盘中一度跳升至0.9790美元,此前澳洲央行调降指标利率25个基点至3.50%,符合略超过半数的分析师预期,降息的背景为澳洲国内通胀温和,且全球经济危险不断升高.

澳元兑美元之后在0.9756美元交投,日内上涨0.4%.(完)

--编译 张明钧;审校 白云

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