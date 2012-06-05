〔中国汇市〕人民币延续回升走势,中间价暖势显央行维稳之意

* 人民币中间价连三日反弹

* 即期汇价继续小幅回升

* 美元指数续回调亦有助人民币回稳

* 央行显维稳意图,短期人民币走势或趋平缓

路透上海6月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘继续小幅回升.隔夜美元指数.DXY延续跌势,人民币中间价亦连三日反弹,均提振即期汇价表现.

交易员认为,中间价近日表现强于即期汇价,其暖势或显央行维稳汇价之意,这将为人民币提供有力支撑,短期内再向下的空间有限,走势或趋于平缓.

"(央行)还是希望汇价在一个区间内震荡,而不希望突破区间,"华南一银行交易员称.

北京时间12:30,人民币兑美元即期报6.3620元,上日收报6.3645元;中间价CNY=PBOC报在6.3225元,上日报6.3276元.

前述交易员认为,由于非农就业数据不佳,令美国推出QE3(第三轮量化宽松政策)的预期升温,美元短期内承压,且美联储主席伯南克本周将发表公开讲话,其中可能涉及QE3是否会推出的蛛丝马迹.这之前市场对美元态度或较为谨慎,人民币面临的压力也不大.

美联储主席贝南克周四将前往国会作证,市场将密切剖析他的证词,以寻找美联储下一步举措的线索.美联储副主席叶伦周三的讲话也可能将提供一些线索.

美国劳工部上周五公布,上月雇主仅新增6.9万个就业岗位,为去年5月以来最小增幅,且修正后的前两个月就业增幅也比原先减少4.9万个.[ID:nSB1584022]

东京汇市欧元周二续涨至一周高位,因在七国集团(G7)财经首脑电话会议举行前,部分欧元空方削减其庞大的空头仓位.[FRX/CN]

北京时间12:31,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3630/50元,上日尾盘报6.3675元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4315/45,上日尾盘为6.4310元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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