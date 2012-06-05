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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 13:19 BJT

《企业看点》--6月5日财务活动报导摘要

路透6月5日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据中国证券报报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)--5月新增信贷约2,530亿元人民币.报导援引分析人士预计,金融机构5月新增信贷约为7,000亿元,票据贴现占比仍较高.[ID:nSB1587374]

* 日本产经新闻报导称,奥林巴斯(7733.T)正考虑通过向第三方配股筹资大约500亿日圆(6.4亿美元).[ID:nSB1587302]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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