〔中国汽车〕重庆首推新一轮汽车下乡并获长安响应,最高补贴5,000元/辆

路透北京6月5日电---中国新一轮汽车下乡政策尚未正式登台,重庆市已拉开补贴序幕.该市决定在今年3月起的一年内,为当地农民购置小排量微型客车和轻微型载货车提供售价6%的补贴,单车最高补贴不超过3,000元人民币.

当地汽车企业长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)亦宣布,对购买长安微车的消费者给予车价4%的企业补贴;加上政府补贴,消费者最高可获5,000元补贴.

但根据重庆市政府公众信息网近日发布的新闻稿,该优惠政策购买主体仅限于具有重庆市农业户口的农民,且补贴范围也仅限重庆市企业或在该市辖区内生产的汽车.新闻稿援引该市财政局负责人称,受该政策拉动,预计今年重庆市将新增汽车销售超过30亿元.

中信建投证券行业分析师陈政在研究报告中分析称,重庆地区2011年微车销量约3.8万辆、其中农民购车占比约70%,当地农民购车量占全国微车行业销量比约1%,地方补贴对全国微车销量的影响基本可忽略.

上周消息人士对路透称,为应对当前国内外经济环境恶化的影响,防止经济增长出现趋势性下滑,中国政府拟出台新一轮刺激汽车产业发展的政策,包括以旧换新和汽车下乡等.[ID:nSB1572050]

"出台限定'当地生产、当地购买'的汽车下乡政策,反映当前经济形势下地方政府面临较大的'保增长'压力.除放松房地产政策外,汽车工业占比高的地区具有很强的刺激汽车消费意愿."陈政续称,地方政策可能助推全国性政策的出台.

重庆市政府公众信息网另一篇新闻稿援引长安商用车事业管理部部长杨大勇称,长安今年在本地市场的让利金额预计会超过1亿元;长安微车在重庆地区年销量目前近4万辆,预计新政推出后会增长20%-30%.

新闻稿并援引东风(0489.HK)小康和力帆(601777.SS)方面称,已经开始进行汽车下乡部署,将在晚些时候推出各自方案.(完)