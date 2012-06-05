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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 13:34 BJT

《汇市简讯》澳洲央行降息促澳元/美元空头轧平

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* 澳洲央行降息25个基点以及立场均衡的声明可能促使轧空

* 澳元/美元20日移动均线切入位0.9848在5月为阻力位

* 全球前景仍低迷,欧元区不大可能有太大改观

* 中期避险情绪料继续

* 这种背景下2011年低点0.9388容易被跌破.(完)

--编译 李爽; 审校 吴云凌

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