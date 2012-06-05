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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 13:51 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆升穿一目均衡转换线后将上看20日移动均线78.15

0530GMT

* 亚洲市场澳元空头回补主导澳元/日圆走势

* 澳央行降息25个基点予以支撑

* 日线图超卖动能指标正面

* 升穿一目均衡转换线切入位76.54非常关键

* 上看20日移动均线切入位78.15.(完)

--编译 李爽; 审校 吴云凌

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