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市场报道 | 2012年 6月 5日 星期二 13:55 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元升至一周高位,市场关注G7电话会议

路透苏黎世6月5日电---瑞郎兑美元周二升至一周高位,欧元延续反弹势头,因市场乐观认为七国集团(G7)决策官员召开电话会议,或将取得解决欧债危机的一些进展.

尽管会议不太可能取得重大突破,因欧洲内部在如何拯救西班牙银行业问题上缺乏共识,但乐观情绪足以促使一些投资者削减欧元空头仓位.

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