版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 13:57 BJT

〔台湾股市〕收升105.79点或1.5%,受G7紧急会议及证所税消息提振

路透台北6月5日电---台股周二收升1.5%,宏基(2353.TW)及其他电脑企业股涨势予以支撑,而且G7将就欧债危机召开紧急会议的消息鼓舞投资者.

台湾立法院财政委员会周一晚间通过证券交易所得税法案的初审,自多达10个版本、20个提案中提出五个版本,交付立法院会进行后续审查及朝野协商.[ID:nST0458786]该消息进一步提振市场信心.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐