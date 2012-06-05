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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 14:04 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上档卖单埋伏,策略仍是逢高出售

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* 亚洲盘初欧元/美元买盘良好,更多的是空头回补操作

* 从1.2500附近开始埋有买单

* 1.2520上方的停止位被触发,上看1.2542的高点

* 东京账户早盘积极买入欧元/日圆

* 1.2550-70区域设有卖单,1.2600下方有更多卖单

* 1.2550上方一些卖方和买方的停止单混合

* 基本策略仍是逢高出售.(完)

--编译 吴云凌;审校 丁琦

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