〔中国货币市场〕隔夜及14天回购利率小涨,资金面确有趋紧倾向

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月6日电---中国银行间市场隔夜及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三早盘小涨.市场人士表示,资金价格的波动实属正常,不过进入6月资金面确实存在趋紧的倾向.
上海一银行交易员指出,投资者情绪悄然发生变化,短期内资金利率存在适度上调的压力.虽然近期降息预期浓郁,但他认为高层对货币政策的调整向来谨慎,动用价格工具需更多宏观数据给予支持.同时,降息对货币市场的作用并不显着,即使降息,资金利率下行空间亦有限.
"央行背黑锅(通货膨胀)的时间太长了,好不容易有点反转的话肯定想巩固胜利果实.货币政策刺激性作用更剧烈,一般会观察两个月."他认为.
中国证券报周三社评指出,CPI涨幅回落,通胀压力已大为缓解;PPI持续负增长,透露出至少部分领域存在通缩风险.为避免经济增长波动幅度过大,当前有必要适时降息提振信心.[ID:nSB1590332]
华北一银行交易员表示,资金价格的短期波动很正常,而且降准释放的流动性也消化殆尽.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2091 2.0038 +20.53 4,589.29
七天CN7DRP=CFXS 2.5786 2.5972 -1.86 503.20
14天CN14DRP=CFXS 2.8881 2.764 +12.41 45.82
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.2142 2.0236 +19.06 1,180.50
七天CHICNY7D=CFXS 2.6175 2.6276 -1.01 63.08
==============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。