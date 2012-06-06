〔中国货币市场〕隔夜及14天回购利率小涨,资金面确有趋紧倾向

路透上海6月6日电---中国银行间市场隔夜及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三早盘小涨.市场人士表示,资金价格的波动实属正常,不过进入6月资金面确实存在趋紧的倾向.

上海一银行交易员指出,投资者情绪悄然发生变化,短期内资金利率存在适度上调的压力.虽然近期降息预期浓郁,但他认为高层对货币政策的调整向来谨慎,动用价格工具需更多宏观数据给予支持.同时,降息对货币市场的作用并不显着,即使降息,资金利率下行空间亦有限.

"央行背黑锅(通货膨胀)的时间太长了,好不容易有点反转的话肯定想巩固胜利果实.货币政策刺激性作用更剧烈,一般会观察两个月."他认为.

中国证券报周三社评指出,CPI涨幅回落,通胀压力已大为缓解;PPI持续负增长,透露出至少部分领域存在通缩风险.为避免经济增长波动幅度过大,当前有必要适时降息提振信心.[ID:nSB1590332]

华北一银行交易员表示,资金价格的短期波动很正常,而且降准释放的流动性也消化殆尽.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2091 2.0038 +20.53 4,589.29

七天CN7DRP=CFXS 2.5786 2.5972 -1.86 503.20

14天CN14DRP=CFXS 2.8881 2.764 +12.41 45.82

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.2142 2.0236 +19.06 1,180.50

七天CHICNY7D=CFXS 2.6175 2.6276 -1.01 63.08

==============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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