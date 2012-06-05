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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 14:26 BJT

〔韩国股市〕终结四日跌幅收高约1.1%,等候G7会议

路透首尔6月5日电---韩国股市周二收升约1.1%,重回1,800点水准,终结了为期四天的跌势,投资者寄望七国集团(G7)将采取果断措施解决不断恶化的欧债危机.

资源股表现超越大盘,高丽亚铅(Korea Zinc)(010130.KS)蹿升5.9%,永豊(000670.KS)走强4.9%.

韩国股市综合股价指数.KS11收高18.7点至1,801.85点,从上日跌势中恢复,当时市场担心欧洲局势和全球经济放缓,致全球股市遭遇沉重卖压,韩国股市亦下挫至两周半收盘低点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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