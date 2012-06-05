版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 14:20 BJT

〔日本股市〕结束连跌收涨,逢低买盘提供支撑

路透东京6月5日电---日本股市日经指数周二自前四个交易日的跌势中反弹,因投资者在七国集团(G7)就解决欧债危机展开紧急谈判之前买入此前下跌的大盘股,提振市场.

日经指数.N225收高1%至8,382.00点,东证股价指数.TOPX收涨1.8%至708.24,收于700点关口上方.周一跌破700点并触及28年低点.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐