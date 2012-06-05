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市场报道 | 2012年 6月 5日 星期二 14:41 BJT

〔欧洲金融〕IMF总裁称ECB有降息空间,否认与西班牙展开援助磋商--报载

路透斯德哥尔摩6月5日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德接受报纸采访时表示,欧洲央行(ECB)拥有降息空间,她并否认IMF已经与西班牙展开援助磋商.

"经济增长可由货币政策来扶助,比如ECB所用过的长期再融资操作.而且ECB也明显还有再次降息的空间."瑞典报纸Svenska Dagbladet周二引述拉加德的话称.(完)

--编译 隋芬;审校 王冠中

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