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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 14:33 BJT

〔澳新汇市〕澳元、新西兰元受欧洲乐观希望和澳洲央行利率举措支持

路透悉尼6月5日电---澳元和新西兰元周二从数月低点反弹,市场寄望欧元区会采取措施遏制债务危机.

澳元兑美元AUD=D4从纽约尾盘的0.9733涨至0.9795美元.澳洲央行降息25个基点,而非50个基点,带来一些空头回补,进一步支撑了澳元.

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