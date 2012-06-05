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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 14:33 BJT

〔标题新闻〕印尼或更优先考虑亚洲、东欧和中东棕榈油买家,因欧美可能实施新环保规定--协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8H50B1]

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