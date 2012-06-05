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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 14:48 BJT

〔澳洲股市〕对欧债危机因应举措的希望提振澳股收涨1.5%,澳洲航空大跌

路透墨尔本6月5日电---澳洲股市周二脱离六个月低点,收涨1.5%,因市场寄望七国集团(G7)周二的会议能推动采取更强有力的举措来解决欧债危机.

澳洲航空(QAN.AX)一度大跌五分之一,触及纪录低点1.14澳元,因之前该公司警告今年基础获利可能最多下跌90%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收涨58.7点至4,043.7,摆脱周一所及六个月最低收位.(完)

--编译 李春喜;审校 李爽

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