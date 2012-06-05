版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 14:57 BJT

〔日本债市〕公债价格扩大跌幅,10年期新债标售需求不旺

路透东京6月5日电---日本政府公债价格周二扩大跌幅,此前进行的10年期新债标售中买需平平,市场冒险意愿上升亦降低固定收益资产的吸引力,指标日债收益率接近九年低点.

在周二晚间七国集团(G7)召开紧急电话会议讨论解决欧债危机的方案之前,股市反弹.

虽然很多分析师对这次电话会议能否产生明确措施表示怀疑,但部分投资者将相关期望视作进行获利了结的机会,上周五受欧洲局势影响,美国和德国公债价格上扬,收益率双双创下历史新低.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐