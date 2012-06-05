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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 14:53 BJT

《汇市简讯》市场可能在G7电话会议后抛售风险资产

0633 GMT

* 澳洲央行降息后的轧空操作提振澳元兑美元,但0.9800之前有卖单

* 澳洲央行审慎看待全球与中国经济,意味着澳元兑美元或有更多下行空间

* 欧洲仍未就解决问题达成一致,股市涨势有可能在G7会议后消散

* 盘初买单触发欧元兑美元在上端的一些停止单,但涨势有限.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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