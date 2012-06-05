〔标题新闻〕瑞典5月服务业采购经理人指数(PMI)从4月的48.6降至47.7,创2009年末以来最低

中国经济：今年将呈前高后低格局，一季度GDP料增约6.6%--国家信息中心

路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中 国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收 敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。 刊登在中国证券报的该报告也指出当前经济运行中存在的主要问题，包括债市汇市联动 可能触发金融风险上升，实体经济生产经营困难仍然较大，房地产市场快速降温冲击经济平 稳，成本推动型通货膨胀隐忧有所显现等。 “一旦美联储超预期推动美元加息进程，年内人民币汇率将大概率承压下行，加大资本 外流压力，导致国内资金偏紧、市场利率上行，进而冲击债券市场，造成信用债违约现象增 多、债券净融资规模大幅下降。”报告称。 此外，美国特朗普政府政策及美元加息进程存在较大不确定性，加大了其政策外溢影响 的复杂程度；全球贸易保护主义倾向有所抬头，涉及中国贸易摩擦大幅增加；财政收入增速 持续放慢，收支矛盾突出；区域经济发展分化加剧，个别地区经济发展面临严峻挑战。 以下为国家信息中心预计的2017年一季度部分经济数据（