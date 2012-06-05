(重发)〔东京汇市〕欧元触及一周高位,G7会议前空头削减仓位

(重发以调整段落顺序)

* 欧元兑美元触及一周高位,高于一幕均衡云区转换线

* 若G7会议未出台具体措施,欧元反弹或将失去动能

* 部分人士猜测欧洲央行或在周三采取行动

* 澳元在澳洲央行降息25个基点后上涨,市场预计有更多降息

* 美元/日圆短期看涨期权受青睐,因担心干预

路透东京6月5日电---欧元周二续涨至一周高位,因在七国集团(G7)财经首脑电话会议举行前,部分欧元空方削减其庞大的空头仓位.

尽管市场人士对会议取得重大突破持怀疑态度,因欧洲内部在如何拯救西班牙银行业等问题上缺乏共识,但考虑到欧元空仓规模创下纪录,他们保持谨慎,以防决策者在G7会议上达成某种形式的协议.

"解决债务危机要花很长时间.我觉得欧洲决策者不会很快达成协议.我准备在1.2550左右抛出欧元,"一日系银行的交易员说.

欧元兑美元EUR=最高升至1.25429的一周高位,扩大自上周五所及两年低位1.2288的反弹之势.

欧元最新报1.2520美元,较纽约尾盘水准上涨0.2%.

在一目均衡日线图上,欧元明显升破转换线,为约一个月来首次,周二若能够收在该水准上方,即1.24565,可能预示着欧元将进一步反弹.

欧元短线阻力位是1.2545美元,该处为其上周跌势的76.4%费波纳奇回档技术位;更上方的阻力在1.2570美元,为从2月高位1.34869的更长一波跌势的23.6%回档位.

欧元兑日圆EURJPY=R也上涨,升0.3%至98.22日圆,弹离周五触及的11年低位95.59.

欧元兑英镑EURGBP=D4触及一个月新高0.81405英镑.

G7财经首脑将就欧元区问题召开紧急会议的消息,促使一些市场人士臆测,欧洲央行或会在额外压力下作出让步.

"他们可能会施压要求欧洲央行采取行动,"大和证券首席技术分析师Eiji Kinouchi表示.

一些市场人士猜测,欧洲央行总裁德拉吉可能会出人意料地采取先发制人的做法,就像他去年刚刚接过欧央行帅印后那样.他们并补充道,欧洲央行可能降息或大规模注资.

**澳洲央行降息**

金融市场对西班牙银行业危机的风险焦虑不安,担忧在6月17日举行的希腊大选可能导致该国退出欧元区,带来更多经济动荡.

法国和欧盟执委会周一暗示,支持直接使用欧元区永久纾困基金来援救受创的银行.[ID:nST0458868]

但德国到目前为止依旧反对在政府没有先采行撙节措施前直接使用纾困基金.

澳洲央行宣布降息25个基点,但降幅低于部分人士此前预期,令澳元小幅上涨.澳洲央行的决定表明其愈发担心欧债危机的影响.