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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 15:08 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎的回落走势看似为一波修正

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* 自周五高点拉回的修正走势持续,已经跌破10日移动均线.

* 在21日移动均线切入位0.9489上方,继续逢低作多.目标位是0.9700.

* 日线指标逼近超卖区域,可能迎来更多反弹.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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