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债券 | 2012年 6月 5日 星期二 15:20 BJT

《汇市简讯》根据G7电话会议可能让人失望的风险做空欧元/美元

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* 过往的欧元区峰会和G7电话会议少有重大的影响

* 今日的G7电话会议料也不例外

* 市场焦点在西班牙银行业状况和希腊政治方面

* 政策制定者很难在短期内消除上述两风险

* 策略:在1.2520进场;在1.2650设停止单(5月28日空头轧平高位1.2625的上方);目标位在1.2025(稍高于整数位1.2000).(完)

--编译 王洋;审校 王冠中

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