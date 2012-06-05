《汇市简讯》根据G7电话会议可能让人失望的风险做空欧元/美元

《汇市简讯》美元/日圆下探在111.94受阻，后市看跌
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
0654GMT
* 过往的欧元区峰会和G7电话会议少有重大的影响
* 今日的G7电话会议料也不例外
* 市场焦点在西班牙银行业状况和希腊政治方面
* 政策制定者很难在短期内消除上述两风险
* 策略:在1.2520进场;在1.2650设停止单(5月28日空头轧平高位1.2625的上方);目标位在1.2025(稍高于整数位1.2000).(完)
--编译 王洋;审校 王冠中
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0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中 国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收 敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。 刊登在中国证券报的该报告也指出当前经济运行中存在的主要问题，包括债市汇市联动 可能触发金融风险上升，实体经济生产经营困难仍然较大，房地产市场快速降温冲击经济平 稳，成本推动型通货膨胀隐忧有所显现等。 “一旦美联储超预期推动美元加息进程，年内人民币汇率将大概率承压下行，加大资本 外流压力，导致国内资金偏紧、市场利率上行，进而冲击债券市场，造成信用债违约现象增 多、债券净融资规模大幅下降。”报告称。 此外，美国特朗普政府政策及美元加息进程存在较大不确定性，加大了其政策外溢影响 的复杂程度；全球贸易保护主义倾向有所抬头，涉及中国贸易摩擦大幅增加；财政收入增速 持续放慢，收支矛盾突出；区域经济发展分化加剧，个别地区经济发展面临严峻挑战。 以下为国家信息中心预计的2017年一季度部分经济数据（
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。