〔全球能源〕2017年美国将取代俄罗斯成为全球最大的天然气产出国--IEA

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透吉隆坡6月5日电---国际能源署(IEA)周二表示,非常规供应飙升将使得美国在2017年取代俄罗斯,成为全球最大天然气供应商,但美国仍需进口来满足旺盛需求.
难以开发的贮存天然气和油页岩产出迅速增长,彻底改变了美国这一行业的面貌,使美国从最大的天然气进口国转成潜在的出口国,且降低了对昂贵的原油的依赖.
IEA预计美国天然气总产出将从2011年的6,530亿立方米,在2017年升至7,690亿立方米,而同期俄罗斯产出将从6,590亿立方米升至7,570亿立方米.
不过美国需求也料将从去年的6,900亿立方米升至2017年的7,790亿立方米,因过去几年天然气价格下跌刺激美国工业的需求增长.
IEA还表示,天然气可能在2017年取代煤炭,成为美国电站最大燃料源.
大量廉价的天然气对于北美众多能源敏感行业来讲将是福音,而对欧洲的这样行业而言则是梦魇.
"(欧洲)的工业领域面临的价格是美国的三倍或四倍,美国将成为欧洲石化和化肥行业的新竞争者."
IEA还称,预计全球天然气需求每年增加5,760亿立方米,在2017年达至39,370亿立方米,其中增需约四分之一来自中国.
该机构称,在此报告研究的五年期间内,中国需求将从2011年的1,300亿立方米,增长一倍在2017年达至2,730亿立方米.这将令中国成为排在美国和俄罗斯之后的第三大天然气消费国.(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%