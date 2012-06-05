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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 15:45 BJT

〔日本橡胶〕5月20日止生胶库存从五年高位回落

路透东京6月5日电---日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示,日本生胶库存从五年高位回落.

5月20日止的10日内,日本生胶库存减少395吨或2.6%,至14,803吨.5月10日库存曾增至2007年以来最高位.

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 5月20日 5月10日 4月30日 4月20日 4月10日 3月31日

生胶 14,803 15,198 14,763 14,766 14,237 14,600

天然乳胶 297 314 337 317 316 330

合成胶(固体) 2,132 2,051 2,003 2,117 2,082 2,215

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完)

--编译 白云;审校 程琳

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