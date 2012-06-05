〔日本橡胶〕5月20日止生胶库存从五年高位回落

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透东京6月5日电---日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示,日本生胶库存从五年高位回落.
5月20日止的10日内,日本生胶库存减少395吨或2.6%,至14,803吨.5月10日库存曾增至2007年以来最高位.
以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 5月20日 5月10日 4月30日 4月20日 4月10日 3月31日
生胶 14,803 15,198 14,763 14,766 14,237 14,600
天然乳胶 297 314 337 317 316 330
合成胶(固体) 2,132 2,051 2,003 2,117 2,082 2,215
合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完)
--编译 白云;审校 程琳
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)