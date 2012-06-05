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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 15:51 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶反弹,但仍接近上日所及两年半低点

路透新加坡6月5日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶价格周二反弹,此前油价和股市上涨,今日晚间七国集团(G7)将召开紧急会议商议遏制欧元区危机.但期胶价格仍距离2009年末以来最低点不远.

TOCOM交投最活跃的指标11月期胶JRUc6升1日圆,结算价报每公斤243.8日圆,盘中曾高见248.5日圆.成交量为7,096口.

该指标合约周一曾大涨逾5%至每公斤240.3日圆,为2009年11月来最低,此前投机客出脱股票和大宗商品等风险资产,因担心欧债危机或引发全球经济衰退.

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