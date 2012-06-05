〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶反弹,但仍接近上日所及两年半低点

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透新加坡6月5日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶价格周二反弹,此前油价和股市上涨,今日晚间七国集团(G7)将召开紧急会议商议遏制欧元区危机.但期胶价格仍距离2009年末以来最低点不远.
TOCOM交投最活跃的指标11月期胶JRUc6升1日圆,结算价报每公斤243.8日圆,盘中曾高见248.5日圆.成交量为7,096口.
该指标合约周一曾大涨逾5%至每公斤240.3日圆,为2009年11月来最低,此前投机客出脱股票和大宗商品等风险资产,因担心欧债危机或引发全球经济衰退.
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)