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债券 | 2012年 6月 5日 星期二 15:52 BJT

〔西班牙数据〕5月服务业连续第11个月萎缩,表明经济持续衰退

路透马德里6月5日电---西班牙5月服务业连续第11个月萎缩,步伐甚至更快,表明经济持续衰退,因该国的高失业率遏制了需求.

5月服务业采购经理人指数(PMI)降至41.8,略高于分析师预期的41.6.上月该指数为42.1.

"西班牙PMI数据现在真正令人担忧的是,在经历持续四年多的危机后,企业状况似乎以更快的速度恶化,而且没有迹象显示经济会很快复苏,"数据供应商Markit的分析师Andrew Harker称.

今年底前甚至在2013年,西班牙经济预计都不会走出衰退,因为旨在削减该国公共债务的撙节措施,令经济加剧深度下滑.(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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