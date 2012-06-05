独家：伊朗手机运营商采购到美国禁售科技产品

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Steve Stecklow

路透华盛顿6月4日电---根据采访和文件资料，尽管美国制裁禁止向伊朗出售美国技术，但伊朗一家快速发展的手机运营商还是设法获得了尖端的美国电脑设备。

文件显示，南非MTN Group与一个伊朗政府控制财团组建的合资企业--MTN Irancell，从Sun Microsystems、惠普(HP)(HPQ.N)和思科(Cisco Systems)(CSCO.O)采购过设备。

该公司是通过位于伊朗和中东的科技公司网络进行的采购的，这进一步证明美国的经济制裁存在局限性。

美国实施制裁的目的是遏制伊朗的核项目。根据制裁规定，在没有获得人道主义援助等特别授权的情况下，美国企业不得向伊朗出售商品和服务。但美国制裁重点针对的是伊朗的银行、恐怖组织、伊朗的石油行业、以及西方国家认为涉及伊朗核项目的个人和企业。

伊朗电信行业相关人士称，美国的电脑设备如今在伊朗仍被广泛使用。

Chris Kilowan在2004-2007年期间曾任MTN的高管。他在一次采访中称："你在美国和迪拜能买到的东西，在伊朗都能买到。"他指出，MTN Irancel母公司MTN Group直接参与过该公司采购美国电脑组件的事务。MTN Irancell是2006年成立的，目前是伊朗第二大手机运营商。

路透看到的一份从2008年记录的长达89页的MTN Irancell文件显示，这家公司对采购禁运产品特别感兴趣。

文件中还有所采购网络设备的清单，当中包括思科的路由器、Sun的服务器和惠普的产品等。

这些涉及的美国企业接受采访时称，他们并不知道MTN Irancell采购过公司的设备。Sun母公司甲骨文(Oracle Corp)ORCL.O和思科表示，他们正在调查此事。(完)