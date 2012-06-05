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债券 | 2012年 6月 5日 星期二 16:22 BJT

〔意大利数据〕5月Markit服务业PMI第12个月萎缩,暗示经济衰退难结束

路透罗马6月5日电---意大利5月服务业活动连续第12个月萎缩,因新业务和雇员减少,暗示该国经济急剧衰退的情形短期内不会结束.意大利是欧元区第三大经济体.

5月Markit/ADACI企业活动指数微升至42.8,而4月则为42.3,接近三年低点.但数据仍远低于50荣枯分水岭.数据涵盖从酒店到银行等服务业企业.

5月企业景气指数跌至近三年来最低,消费者信心跌至纪录低位.4月失业率创下2004年1月开始公布月度数据以来的高点.

意大利艾米利亚-罗马涅区5月的两场地震同样可能会挫伤经济成长.(完)

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--编译 梁睿雪;审校 王冠中

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