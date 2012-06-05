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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 15:58 BJT

〔新兴汇市〕多数新兴亚币上涨,投资者关注G7会议结果

* 马币稍稍升离八个月低位

* 新兴亚币或仅会从卖压中获得暂时的喘息--交易员

路透新加坡6月5日电---大多数新兴亚币周二小升,因经历了几周的卖压之后,投资者稍稍喘息,以等待七国集团(G7)围绕欧元区债务危机的紧急会议结果.

不过新兴亚币的长势或将维持不久,尤其是G7会议结果令人失望的话.

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