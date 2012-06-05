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市场报道 | 2012年 6月 5日 星期二 16:19 BJT

〔路透调查〕受访分析师一致认为韩国央行将在本周维持利率不变

路透首尔6月5日电---韩国央行本周看似将连续第12个月维持利率不变,因其看到通胀压力持续,且国内经济有望在今年稍晚复苏.

接受路透访问的23位分析师均预计,韩国央行将在周五的月度会议上,维持基本利率--七天回购利率在3.25%不变.

对于今年剩余时间,接受访问的22位分析师有13人预计基本利率会维持不变,这高于上个月调查,当时只有三分之一受访分析师预计利率至年底前不变.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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