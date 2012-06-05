〔欧元区数据〕PMI数据显示欧元区经济5月进一步趋疲

路透伦敦6月5日电---周二发布的Markit企业调查显示,欧元区所有主要经济体目前呈现程度不同的下滑趋势,就连德国也不再幸免,受到希腊和西班牙问题带来的冲击.

周二公布的采购经理人指数(PMI)显示,欧元区的民营经济5月以近三年来最快速度萎缩,公司订单数量急减.

Markit欧元区5月综合PMI从4月的46.7降至46.0,为2009年6月以来最低,连续第四个月低于50的荣枯分水岭.