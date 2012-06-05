〔欧元区数据〕PMI数据显示欧元区经济5月进一步趋疲

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透伦敦6月5日电---周二发布的Markit企业调查显示,欧元区所有主要经济体目前呈现程度不同的下滑趋势,就连德国也不再幸免,受到希腊和西班牙问题带来的冲击.
周二公布的采购经理人指数(PMI)显示,欧元区的民营经济5月以近三年来最快速度萎缩,公司订单数量急减.
Markit欧元区5月综合PMI从4月的46.7降至46.0,为2009年6月以来最低,连续第四个月低于50的荣枯分水岭.
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%