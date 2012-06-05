〔中国企业〕小米手机新一轮融资近完成,公司估值升至40亿美元--消息

路透上海6月5日电---一位消息人士周二透露,中国新崛起的智能手机公司--小米公司新一轮融资已接近完成,目前公司的估值已升至40亿美元.这意味着这家成立仅一年多的手机公司估值已是老牌手机厂商诺基亚NOK1V.HE市值的四成,并即将追上黑莓手机生产商Research in MotionRIMM.O的市值(54亿美元).

小米公司公关部人士不愿对此发表评论.有国内媒体近日猜测,曾投资Facebook(FB.O)和京东商城的俄罗斯DST集团,是小米手机本轮融资的投资者.

小米公司此前已有两轮融资.除创立时获得启明创投和IDG创投等的风险投资4,100万美元外,去年底获得新加坡淡马锡[TEM.UL]和高通(QCOM.O)等机构共计9,000万美元的B轮投资.据国内媒体之前报导,B轮融资时公司估值为10亿美元.

小米公司此前宣布,从去年9月开售后,至今年5月初手机累计销量已突破180万台.这意味着扣除去年销售40万部后,今年四个多月小米手机的销量高达140万部.

单价低至1,999元人民币/部的小米手机主要通过网络直销,每次放开预订,最短几小时,最长几天的时间内就销售一空.今年初起,小米公司为中国联通(0762.HK)(CHU.N)提供定制版手机,联通将采取与苹果(AAPL.O)iPhone手机一样的销售策略,即预存话费送手机.小米手机在中国联通在国内的3,500多家营业厅以及1,000多家合作渠道进行销售.

小米手机、MIUI操作系统、米聊是小米公司旗下三大核心业务.提供手机终端即时通讯工具的米聊已拥有1,000万用户,正向腾讯(0700.HK)的QQ发起冲击.近日有传言腾讯可能会收购小米,不过小米的创始人雷军在其微博上已予以否认.(完)