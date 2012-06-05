《Russell专栏》亚洲要迎来天然气黄金年代,仍有阻碍必须克服

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 许娜/程琳/张明钧

路透吉隆坡6月5日电---如果天然气真的是21世纪的燃料,那么其需求增长显然主要来自亚洲,但这点并不像该行业预期的那样确定.

在马拉西亚首都召开的世界天然气大会(World Gas Conference)给与会者留下这样一个印象,即天然气确实是满足未来全球大多数能源需求的不二之选.

它比石油和煤炭清洁,比再生能源便宜,比核能安全,而且丰富的储量遍布全球,尤其是考虑到非传统天然气--美国页岩气和澳洲煤层气的迅速发展.

世界天然气大会的组织者--国际天然气联盟(International Gas Union)认为,到2050年,天然气在主要能源中的占比将约达三分之一,高于目前的五分之一.

国际能源署(IEA)在周二发表报告称,预计2017年全球天然气需求将增长17%至3.937万亿(兆)立方米,其中中国的需求量将增长逾一倍,至2,730亿立方米.

不只是中国,印度和东南亚国家的天然气需求也将增长,包括马拉西亚等传统的天然气出口国也会转为进口天然气.

然而,在看涨天然气的氛围中,似乎有一个问题是行业显少讨论的,那就是成本.

简言之,亚洲的天然气成本高昂,相当于欧洲的两倍,及美国的近八倍.

虽然天然气需求将跟随亚洲经济一起增长,但鉴于其仍是最贵的化石燃料,所以很难预计其能够取代大多数煤炭和石油.

此外,也很难想像天然气能够成为亚洲燃料的未来.因为该能源的可交易市场规模极小,大多数合约都是与原油价格挂钩的长期液化天然气(LNG)合约,而且事实上消费国之间并没有相连的管道,以利于贸易和市场发展.

欲浏览液化天然气主要进口国和出口国的相关图表,请点击:(link.reuters.com/caq58s)

欲浏览全球主要的天然气储量相关图表,请点击:(link.reuters.com/vyp58s)

日本、韩国和台湾这些亚洲发达天然气市场,主要是供应与石油指数价格挂钩的液化天然气.

尽管这些对保障公用事业供给贡献很大,但在为终端用户创造一个竞争性市场方面却几无帮助.

生产者和买家之间几乎毫无摩擦,这些最高期限达25年,跟油价挂钩的天然气合约,为营建LNG项目提供了资金保障.

但这也使天然气无法摆脱昂贵能源的角色,远不能成为一项燃料选择.

尽管煤炭价格历来比较便宜,但因中国在2009年变为净进口国,亚洲煤炭供应近几年趋紧,其与天然气之间的价差也在逐步缩小.

不过,今年煤价下滑,LNG价格则自去年日本福岛核危机以来飙升.

现在,LNG也失去了相较于原油的优势.摩根大通计算得出,亚洲现货LNG价格换算成油价相当于每桶约105美元.

布兰特原油期货LCOc1目前每桶不到100美元,这意味着对日本公用事业公司来说,采用原油或燃料油的成本比LNG要低.

亚洲现货LNG价格LNG-AS约为每百万英热单位(mmbtu)18美元,较2011年初增长近一倍.美国天然气价格NGc1报每mmbtu约2.45美元,自去年年初下跌了近一半.

美国正上演一场真正的天然气革命,页岩气产量丰富,意味着天然气正取代煤炭成为发电燃料.

但是,亚洲天然气市场和价格必须发生相似的变革,这场革命才算扩散到北美之外.

尽管页岩气有支持中国供应扩张的潜力,但未来10年比较可能发生的情形是,LNG将持续因应多数需求,而俄罗斯和里海地区国家的管道供应也将继续担当主力.

而在开发LNG产能方面,开发商及消费国皆想要获得保证,因此脱离石油指标的可能性不高.

这需要有新供给抵达亚洲以迫使出现变化,并让天然气与原油脱钩.

这些新的供给可能来自加拿大及美国西岸、页岩、前苏联天然气管线、以及东非等荒凉地带.

但这些都不会很快实现,意味着天然气产业要成为亚洲的燃料首选,所需花费的时间要高于预想.

若IEA的"天然气黄金年代"的说法要在亚洲不单纯只是句俏皮话,则天然气产业及其政府和末端用户间的伙伴必须将亚洲整合进入全球的天然气市场,使得这个独立运作的市场运用更多的短期定价及交易,摆脱油品指数的阴影.(完)