〔中国汇市〕人民币兑美元小幅收跌,西班牙融资忧虑等持续打压风险偏好(更新版)

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* 人民币兑美元即期收跌

* 人民币中间价连三日反弹,一度提振即期汇价表现

* 然购汇客盘较多,西班牙融资忧虑等持续打压风险偏好

* 外围政经情形不明,自营和代客需求倾向持有美元

路透北京/上海6月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收跌.隔夜美元指数.DXY延续跌势,人民币中间价亦连三日反弹,一度提振即期汇价表现;然购汇客盘较多,加之西班牙融资忧虑等持续打压风险偏好,人民币终显弱.

"今天即期汇市(美元兑人民币)呈单边向上走势,"上海一外资银行交易员称,"(美元)买盘特别凶,下午两点以后,欧元暴跌;美元指数从82.4涨到82.8,两小时涨这么多,确实挺快的."

他并称,当前外围政经情形不明,短期内人民币升值的可能性不大,无论是银行自营盘还是代客盘,持有美元无疑会更安全一些.

欧元兑美元EUR=下午转跌,触及盘中低点1.2448美元.此前西班牙预算部长Cristobal Montoro表示,当前举债成本表明金融市场将西班牙拒之门外.[ID:nSB1588428]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3675 6.3584 6.3680 6.3225 6.3276 6.3645

华南地区一交易员认为,由于非农就业数据不佳,令美国推出QE3(第三轮量化宽松政策)的预期升温,美联储主席伯南克本周将发表公开讲话,其中可能涉及QE3是否会推出的蛛丝马迹.

美联储主席贝南克周四将前往国会作证,市场将密切剖析他的证词,以寻找美联储下一步举措的线索.美联储副主席叶伦周三的讲话也可能将提供一些线索."

美国劳工部上周五公布,上月雇主仅新增6.9万个就业岗位,为去年5月以来最小增幅,且修正后的前两个月就业增幅也比原先减少4.9万个.[ID:nSB1584022]

以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4330/60 6.4310

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3660/10 6.3675

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水303点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3978元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞/曹巍浩; 审校 林高丽

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