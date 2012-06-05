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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 16:46 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆下行,因欧元整体承压

* 伦敦早盘的欧元卖盘压制欧元/日圆从97上方的上档水准下滑.

* 因此在97.20下方,继续形成新的日线低点.

* 对于G7电话会议的最初乐观情绪已经削弱,欧元/美元的停止单遭触发.

* 欧元/日圆的支撑位在96.82(小时云图的顶部),然后是周一日线图的低点96.78.

* 如果96.82得以守住,那么多头在日内可能试图为欧元的温和反弹提供动力.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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