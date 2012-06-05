〔中国债市〕现券收益率小幅上行,获利回吐压力主导市场

路透上海6月5日电---中国银行间债市周二现券收益率小幅上行,成交偏清淡.虽然国开新债发行结果显暖给予现券一定支撑,但经过前期一波涨势,目前二级市场价格已反应较多利好预期,获利回吐意愿较重;利率债中,国债和央票收益率上行更明显.

"如果不是国开新债(收益率)发得比较低,估计(二级市场收益率)还要上得稍微多一点."北京一银行交易员称.

他并表示,部分机构对5月居民消费价格指数(CPI)涨幅预期可能并不乐观,"不会特别低吧,有点影响到大家对政策宽松幅度的预期...(现券)总的来说,这几天的回吐压力可能都还会比较大一点."

上海一银行交易员则认为,目前现券价格已反映了一部分对未来政策利好的预期,长端利率已偏低;虽然未来央行肯定会降低存款准备金率和降息以刺激经济,但届时利好对二级市场的提振效果如何,个人看法并不乐观,其倾向于缩短投资久期,出脱手中较长期的券种.

国家开发银行[CHDB.UL]周二第三次增发五期"福娃债",中标收益率大多低于预期.资金成本稳定回落,投资者积极介入中短期新债,中标收益率低于二级水平.但对于经济走势的研判存在分歧,观望气氛下,长端品种中标收益率接近二级市场.[ID:nSB1587974]

银行间市场隔夜及七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二小幅上涨.相对于前期近乎泛滥的流动性,目前资金面保持宽裕,但利率仍有窄幅走升之势.而机构融出资金时也显得愈发谨慎. [CN/CN]

第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行降息的预期有所升温.近一成半受访金融机构固定收益部门认为,央行6月将调降一次一年期存款基准利率,且预期未来三个月降息的机构占比达到逾六成.持降息预期的机构占比较上期展望大幅上升,并创今年来最高水平.[ID:nSB1582912]

国家统计局周六(9日)将公布中国5月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等宏观经济数据.

剩余期限约4.7年的固息国债120003券最新双边报价CN120003=CFXM为2.8100%/2.7900%,上交易日为2.7600%/2.7500%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.0038 2.5972

上日 1.9240 2.5343

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5670/2.4962

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2359/2.1769

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7601/2.6901(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 丁淑琴; 审校 曹巍浩/乔艳红

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