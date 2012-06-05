《中国新债预测》七年固息国债利率预测均值3.15%,基本持平二级市场

* 招标品种: 财政部七年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(6日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.12%-3.16%

* 预测均值: 3.15%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月5日电---中国财政部周三将招标发行七年期固息国债.路透调查显示,获利回吐压力下,二级市场中长期利率债近期走势疲弱,但因债市仍处上升区间,七年期国债对银行等配置户仍具吸引力.多空力量胶着下,预计该期国债中标利率预测均值为3.15%,基本持平于二级市场水平.

交易员指出,银行等配置盘亦看重国债固有的免税特点,使得其绝对收益价值凸显.

"七年期国债本来就发的少,肯定机构会配置些,而且它是免税的,很多配置机构就是图它(国债)的绝对收益高."上海一银行交易员称.

北京一银行交易员则表示,本周末即将公布重要经济数据,同时希腊大选也进入关键时段,投资者观望情绪上升,短期容易对消息面最为敏感的中长债望而却步.

但他同时认为,整体来看,中国国内外经济走势尚不明朗的情况下,债市中长期走好的观点仍然未变.

国家统计局将于本周六(9日)公布5月工业品价格指数(PPI),居民消费价格指数(CPI)等重要经济数据.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.1553%.二级市场上,剩余期限约6.359年的固息国债110021券最新双边报价tCN110021=CFXM为3.1700%/3.1300%.

中国银行间债市周二利率债走势略显分化.市场人士指出,国开中短期新债利率走低,利好相应政金债;然获利回吐压力仍存,资金利率亦有小涨,令中长期国债和央票承压.[ID:nSB1587796]

该期债为财政部今年第10期记账式附息国债,按年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债竞争性招标时间为6月6日上午9:30-10:30,6月7日开始发行并计息,6月11日发行结束,6月13日起上市交易.(完)