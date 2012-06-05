〔中国债市〕人民币利率互换上涨但未脱震荡区间,5月信贷可能向好受关注

路透上海6月5日电---中国人民币利率互换(IRS)周二上涨,盘中涨幅一度达5-7个基点(bp),因5月信贷可能向好的消息,令市场宽松政策预期受抑.不过随着机构情绪的平复,尾盘段后涨幅有所缩减,整体未脱近日震荡盘整区间.

交易员指出,5月新增信贷能否回升尚有待观察,而且本周末有CPI等经济数据将公布,在此之前,预计IRS市场不会有明显的方向性变化,预计机构还是以观望为主.

上海一银行交易员称,今日七天回购这个"base rate还在上,(5月)信贷又放量."

她同时指出,虽然5月信贷可能回暖,但尚不足改变市场对中国经济的疲弱预期,因此IRS上升空间也有限,仍要观望周末其他经济数据的出台.

国家统计局周六(9日)将公布中国5月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等宏观经济数据.

今日银行间市场七天期回购延续涨势,但涨幅较前两日有所缩减;中国证券报报导,工行(1398.HK)(601398.SS)等四大银行5月新增信贷约2,530亿元人民币.分析人士预计,金融机构5月新增信贷约为7,000亿元,票据贴现占比仍较高.[ID:nSB1587374]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 2.4375/2.5625 2.4320/2.5280 2.5600/2.6560 2.7520/2.8440 2.7600/3.1000

周一 2.3500/2.4683 2.3607/2.4600 2.4771/2.5729 2.6686/2.7643 2.7150/2.9900

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变动 +0.0875/+0.0942 +0.0713/+0.0680 +0.0829/+0.0831 +0.0834/+0.0797 +0.0450/+0.1100

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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