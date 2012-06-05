(重温稿)《中国新债预测》七年固息国债利率预测均值3.15%,基本持平二级市场

香港个股：汇丰控股开盘跌0.87%，上周五伦敦回购近2,700万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
* 招标品种: 财政部七年期固息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(6日)9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 3.12%-3.16%
* 预测均值: 3.15%(按各家机构预测值平均)
路透上海6月5日电---中国财政部周三将招标发行七年期固息国债.路透调查显示,获利回吐压力下,二级市场中长期利率债近期走势疲弱,但因债市仍处上升区间,七年期国债对银行等配置户仍具吸引力.多空力量胶着下,预计该期国债中标利率预测均值为3.15%,基本持平于二级市场水平.
交易员指出,银行等配置盘亦看重国债固有的免税特点,使得其绝对收益价值凸显.
"七年期国债本来就发的少,肯定机构会配置些,而且它是免税的,很多配置机构就是图它(国债)的绝对收益高."上海一银行交易员称.
北京一银行交易员则表示,本周末即将公布重要经济数据,同时希腊大选也进入关键时段,投资者观望情绪上升,短期容易对消息面最为敏感的中长债望而却步.
但他同时认为,整体来看,中国国内外经济走势尚不明朗的情况下,债市中长期走好的观点仍然未变.
国家统计局将于本周六(9日)公布5月工业品价格指数(PPI),居民消费价格指数(CPI)等重要经济数据.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.1553%.二级市场上,剩余期限约6.359年的固息国债110021券最新双边报价tCN110021=CFXM为3.1700%/3.1300%.
中国银行间债市周二利率债走势略显分化.市场人士指出,国开中短期新债利率走低,利好相应政金债;然获利回吐压力仍存,资金利率亦有小涨,令中长期国债和央票承压.[ID:nSB1587796]
该期债为财政部今年第10期记账式附息国债,按年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.
该期债竞争性招标时间为6月6日上午9:30-10:30,6月7日开始发行并计息,6月11日发行结束,6月13日起上市交易.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -0.2% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 持平 工业生产(m/m)