〔中国经济〕四举措力促完成减排目标,着手研究环境保护税法草案--环保部

路透北京6月5日电---中国环境保护部副部长吴晓青周二表示,财政部和环保部、国家税务总局正在国家有关政策文件基础上,着手研究起草环境保护税法的草案;并将采取四方面措施促"十二五"减排目标完成.

他在国新办举行的新闻发布会上表示,预计今年上半年全国氮氧化物排放量呈小幅度上升趋势,但增长幅度与去年全年相比有明显回落."

中国设定2012年氮氧化物零增长的目标.2011年时全国氮氧化物排放量2,404万吨,与2010年相比上升5.73%,排放量不降反升,没有完成年初预定的下降1.5%目标.

吴晓青称,为了确保完成减排目标,环保部门将采取四个方面的措施,包括严格落实减排目标责任制;严格控制新的增量,将总量指标作为项目审批前置条件,提高环境准入门槛.

此外,还将完善减排经济政策,及时总结试点省份经验,协调有关部门出台一些环境经济政策,比如脱硝电价的补贴等等;并加强监管,尤其是一些投入减排设施的运行监管,确保减排项目按期建设并投入运行.

中国"十二五"规划纲要明确主要污染物减排约束性指标,以及到2015年全国化学需氧量和二氧化硫排放量分别控制在2,347.6万吨和2,086.4万吨,比2011年分别下降8%,全国氨氮和氮氧化物排放量要分别控制在238万吨和2,046.2万吨,比2010年分别下降10%.

吴晓青还提到,环境税作为环境经济政策的重要内容,其主要目的是用经济手段调控企业环境行为,使企业为排污造成的环境污染损害承担相应成本.

2011年,全国人大通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、国务院发布的《关于印发"十二五"节能减排综合性工作方案的通知》明确,要积极推进环境税费改革,选择防治任务重、技术标准成熟的税目开征环境保护税.

此外,《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》也明确指出,要积极推进环境税费改革,研究开征环境保护税,逐步扩大征收范围.(完)