中国环保部呼吁外国使领馆停止发布中国空气质量信息

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月5日电---中国环保部副部长吴晓青周二表示，个别国家驻华使领馆应停止发布中国空气质量信息，称此举违反相关法律，也不符合国际公约。

受风力影响，北京的空气污染程度有所不同，但烟囱排放物、汽车尾气、灰尘和悬浮颗粒常常导致北京笼罩在雾霾中。

官方数据往往报告“轻度污染”，但许多居民对此并不认同。

美国驻华使馆在其屋顶设置监测点，并通过Twitter每小时发布一次北京空气质量数据，其上海和广州领事馆也采取类似作法。

今年1月，中国提高空气污染监测标准，但官方数据与美国驻华使馆数据常常相差甚远。

中国专家指责称，美国驻华使馆单靠一个监测点，得出的数据“不科学”。

而吴晓青进一步指出，这种做法违反有关规定，应当停止。不过他并未直接“点名”美国驻华使馆。

吴晓青在新闻发布会上称：“根据维也纳外交关系公约和维也纳领事关系公约，外交人员有义务尊重接受国法律法规，不能干涉接受国内政。”

“中国空气质量监测及发布，涉及社会公共利益，属政府的公共权力。个别国家驻华领事馆自行开展空气质量检测，并从互联网发布空气质量信息，既不符合维也纳外交公约、维也纳领事关系公约的精神，也违反了环境保护的有关规定。”

中国外交部发言人刘为民呼吁，驻华外交人员应尊重中国法律法规，停止发布相关数据，尤其是在互联网上。

刘为民表示，如果外国驻华使领馆要收集此类信息，提供给其雇员和外交人员，那是他们自己的事情，但不应该在社会上进行发布。

美国驻华使馆在其网站上表示，他们的设备不能用作普遍性监测，且从一台仪器收集的数据不能代表全市的水平。

美国驻华使馆发言人包日强（Richard Buangan）称，在上海设立空气监测器是为给使馆人员保持自身健康的一个非官方数据。

包日强在电子邮件中对路透称，这与北京使馆向在北京的美国人提供空气质量数据的作法一致。

记者暂未联系到美国使领馆人员对吴晓青的说法发表评论。（完）