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债券 | 2012年 6月 5日 星期二 17:48 BJT

〔标题新闻〕日本很难获得G7其它国家认同其单方面干预汇市,将不会急于干预--消息人士

注:G7为七国集团英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8H51T8]

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