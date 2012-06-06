微软发布新软件,提升Xbox娱乐功能

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶6月4日电---微软(MSFT.O)周一发布新款软件，可供用户通过平板电脑和智能手机浏览更多内容、玩游戏并上网，该公司将Xbox游戏机变成家庭娱乐中心的目标又向前推进了一步。

微软发布的这款应用软件名为“SmartGlass”，允许用户将Xbox与运行Windows、苹果(AAPL.O)iOS和谷歌(GOOG.O)安卓（Android）系统的移动设备连接。

微软多年来一直试图将Xbox变成家庭娱乐中心。眼下，该公司正努力扩大Xbox的娱乐项目，可让其与移动设备共享内容，从而提升这款问世七年之久的游戏机的销量。Xbox自2005年推出以来已累计销售6,700万台。

该公司周一还宣布，Xbox游戏机将预装IE浏览器，并包括语音识别功能。该公司还称，计划仿效苹果的iTunes和亚马逊(AMZN.O)推出云音乐服务。

在今年的洛杉矶E3游戏展会上，微软是第二个展示第二屏幕服务的企业。

该公司还为参观展会的观众展示了Xbox Music，这项服务可在Xbox、Windows手机及运行Windows 8系统的设备上使用。（完）