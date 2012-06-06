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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 09:25 BJT

日产汽车称中国沿海购车需求放缓

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京6月5日电---日产汽车(7201.T)周二表示，中国沿海地区汽车需求在放缓。

去年中国汽车销量增长5.2%，增速为本世纪中国汽车文化起步以来最慢，原因是北京取消小型车购置税刺激政策后，消费者对本土品牌“绕道而行”。

经济学家预计，今年中国经济增速将放缓至1999年来最低。（完）

--编译：黎黎 发稿：王凤昌

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