版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 06:33 BJT

修正:〔表格〕6月2日止当周美国连锁店销售较前周增加0.4%--ICSC/高盛

(更正:补上标题中遗漏的百分号)

路透6月5日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,6月2日止当周美国连锁店销售较前周增加0.4%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

6月 2日 530.7 2.8 +0.4

5月26日 528.5 2.9 -0.5

5月19日 531.4 3.8 -1.7

5月12日 540.4 4.5 -0.8 (完)

--编译 田建华;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐